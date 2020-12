Mario Balotelli se relance à Monza (Serie B)

L'attaquant italien a signé un contrat portant jusqu'à la fin de la saison. À Monza, il retrouve l'ancien directeur de l'AC Milan, Adriano Galliani.







Le transfert de Mario Balotelli du côté de la Serie B, à Monza, a été officialisé ce lundi. L'attaquant de 30 ans, qui n'avait plus de club depuis son départ de Brescia en juillet dernier, a signé un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison. Le directeur général de Monza, Adriano Galliani, qui a travaillé avec Balotelli pendant son séjour à l'AC Milan, a révélé samedi qu'un accord avait été conclu avec l'international italien et que cette décision avait été officialisée après un examen médical, lundi.





Galliani a averti Balotelli que son passage en Serie B serait "vraiment la dernière, absolument la dernière, complètement la dernière chance" pour lui. Monza, qui appartient également à l'ancien président milanais Silvio Berlusconi, vise à obtenir une promotion en Serie A cette saison et compte pour cela sur sa nouvelle recrue.





Mario Balotelli, un parcours particulièrement sinueux

Balotelli rejoindra une autre ancienne star de Milan, Kevin-Prince Boateng, dans la formation de deuxième division. Balotelli a fait ses débuts en Serie A à l'Inter alors qu'il n'avait que 17 ans et a joué un rôle important lors du titre remporté en Serie A ainsi que dans leur succès en Ligue des champions 2010, sous Jose Mourinho.





Il a quitté les Nerazzurri cette année-là pour rejoindre Manchester City, où il a retrouvé l'ancien entraîneur de l'Inter, Roberto Mancini, et s'est avéré une figure controversée. Mais l'attaquant a marqué 30 fois en 80 apparitions pour le club et les a aidés à se glorifier en Premier League et en FA Cup avant de passer à Milan en janvier 2013.





Balotelli a impressionné à son retour en Italie, marquant 12 fois en 13 matches de Serie A cette saison, puis inscrivant 14 buts en 30 matchs de championnat la saison suivante. La saison d'après, cependant, il a été en proie à des blessures et il a fini par retourner en Angleterre pour jouer pour Liverpool. Il a eu du mal à se lancer avec les Reds et a été renvoyé à Milan en prêt après un an, puis a rejoint Nice en 2016. Après avoir marqué 43 fois en 76 matchs pour le club français, il a été transféré à Marseille mais n'a duré qu'une demi-saison dans la cité phocéenne avant de retourner dans son équipe natale de Brescia en Serie B en août 2019.





Suite à son départ cet été, Balotelli s'était entraîné avec une équipe amateur à Brescia avant que Monza ne fasse appel à ses services.