Maroc, favori à la CAN-2023 : Walid Regragui donne son avis

Le sélectionneur marocain Walid Regragui a assumé le statut de favori des Lions de l'Atlas pour la prochaine CAN, après la victoire (2-1) du Maroc devant le Brésil.







"La CAN-2023 ? Bien sûr qu’on est favori, comme beaucoup d’équipes. Mais on connait l’Afrique. C’est très difficile. On va se préparer. On va essayer. On vit peut-être l’âge d’or du football marocain. Il faut maintenir ce niveau et savourer".