Maroc : Le Président de la Fédération confirme aussi des discussions avec Sofiane Diop

Le Président de la FRMF a confirmé des discussions sont en cours avec Sofiane Diop pour renforcer leur effectif en vue de la Coupe du Monde.



Dans la guerre des « trois ». A 21 ans, Sofiane Diop fait tourner des têtes d’équipes nationales. Celles du Sénégal et du Maroc, notamment, qui aimeraient beaucoup attirer le milieu offensif de l’AS Monaco en vue de leur participation à la Coupe du Monde 2022. Dans le même temps, le joueur brille avec les Espoirs de la France et ne dirait certainement pas non à un appel de Didier Deschamps.



Pour ne pas perdre du terrain dans cette bataille, les fédéraux sénégalais et marocains font le plus que nécessaire pour convaincre le natif de Tours. Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a déjà émis son intérêt de « recruter » Sofiane Diop. Le Maroc, par la voix du Président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a également confirmé des discussions avec le joueur.



« Les binationaux sont marocains. On a eu des contacts avec les Sofiane Diop, Amine Adli (Bayer Leverkusen) et Mohamed Ali Cho (Angers) », a fait savoir Fouzi Lekjaa mercredi soir lors d’un Space Twitter organisé par @SCCR_212. Voilà ce qui paraît devenir une bataille intense entre fédéraux sénégalais, marocains voire même français. Même si les Bleus semblent prendre de l’avance dans le dossier.