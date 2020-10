Maroc: Le Raja arrache le titre au WAC à la 90e minute !

Au terme d’une fin d’exercice 2019/2020 palpitante au Maroc, le Raja Casablanca a arraché le titre de champion à son grand rival, le Wydad Casablanca, à la dernière minute de la Botola !















Quelle folle soirée footballistique au pays des Lions de l’Atlas ! Jusqu’au bout du suspense, les deux clubs phares de Casablanca, le Raja et le Wydad, se sont livrés une bataille à distance épique pour la course au titre.





Ce dimanche, la 30e et ultime levée du championnat du Maroc a vu les deux prestigieuses écuries casaouies passer tour à tour l’une devant l’autre en tête du classement de la Botola.





En effet, et alors que le Raja, leader du championnat, était accroché par les FAR Rabat (1-1, 89e), le WAC menait au score sur la pelouse du FUS Rabat (2-1, 89e) et se dirigeait tout droit vers un titre de champion, doublant ainsi son rival au classement. Mais c’était sans compter sur une réalisation héroïque signée Abdelilah Hafidi qui a offert la victoire au Raja face aux FAR à la 90e minute de jeu (2-1) !





Les "Aigles Verts" achèvent ainsi la saison avec 60 unités en 30 apparitions et remportent leur 12e couronne, la première depuis la saison 2012/2013 ! Le WAC termine 2e au classement avec une seule unité de retard sur le RCA.









Ci-après le classement final de la Botola Pro D1 au terme de la 30e et ultime journée :





1- Raja Casablanca: 60 points (17v - 9n - 4d) (Champion)





2- Wydad Casablanca: 59 points (17v - 8n - 5d)





3- Renaissance Berkane: 57 points





4- FUS de Rabat: 49 points





5- Mouloudia Oujda: 48 points





6- AS FAR: 45 points





7- Moghreb Tétouan: 40 points





8- Rapide Oued Zem: 36 points





9 - Hassania Agadir: 36 points





10 - Youssoufia Berrechid: 36 points





11- Difaa El Jadida: 35 points





12- Renaissance Zemamra: 34 points





13- Olympic Safi: 33 points





14- Ittihad Tanger: 32 points





15- Olympique Khouribga: 28 points





16- Raja Béni-Mellal: 12 points