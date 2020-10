Maroc-Sénégal (3-1): prestation lamentable des poulains de Cissé

Un jeu brouillon, débridé, un but sur un pénalty, des gestions d'énervement de certains joueurs cadres sénégalais et au finish une victoire logique de 3-1 des Lions de l'Atlas sur ceux de la Téranga. C'est tout ce qu'on peut retenir de la prestation des hommes d'Aliou Cissé, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, hier, lors du match amical qui les a opposés à la sélection marocaine, à Rabat.





Il y avait certes beaucoup de joueurs ‘’cadres’’ qui n’ont pas participé à cette rencontre, mais cela ne devrait sans doute pas impacter autant le jeu des Lions qui étaient méconnaissables. Lors de cette rencontre, les hommes d’Aliou Cissé étaient incapables d’enchaîner trois bonnes passes et de dépasser la ligne médiane.





Dès le début de la rencontre l'équipe du Sénégal qui a manqué de combativité et de concentration, a subi la pression marocaine avant d'être surprise à la dixième minute.





C'est une défense fébrile, composée de Salif Sané, Youssouf Sabaly, Ousseynou Bâ, Saliou Ciss, qui a fait face à l'attaque du Maroc. Ils n’ont pas aidé Bingourou Kamara à protéger ses buts inviolés.





Le jeu au milieu de terrain a été méconnaissable. Gana Guèye, Kouyaté et Krépin qui tournait en rond au milieu de terrain étaient incapables de sortir la balle de leur zone. Et les excentrés (Mame Baba Thiam et Ismaïla Sarr) n’était assez percutants pour servir Famara Diédhiou très timide. D'ailleurs, le Sénégal n'a eu qu'un seul tir cadré en première période.