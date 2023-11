Marseille : Gattuso taxe Ismaïla Sarr, Ilimane Ndiaye et leurs partenaires de ‘’bande d’enfants de chœur’’

Même s’il soutient avoir toujours confiance en ses joueurs, l'entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso, n’a pas été tendre avec les partenaires des Sénégalais Ismaïla Sarr et Ilimane Ndiaye.





Présent ce mercredi en conférence de presse, à la veille de la réception de l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa, le technicien italien leur a lancé une pique. "On ne gagnera pas avec une bande d'enfants de chœur’’, a fait savoir l’ancien joueur du Milan AC.





‘’ À la première difficulté, on fond comme neige au soleil, a-t-il résumé. Je vois le visage des joueurs à la première difficulté. Ils subissent les événements. À la première petite chose, on est en difficulté, on fait le signe de croix et arrive ce qui arrive’’, ajoute-t-il.