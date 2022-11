Mascottes des JO 2024 « made in China » : le gouvernement répond aux critiques

À peine dévoilées, les fameuses mascottes des Jeux olympiques n’en finissent plus de faire parler d’elles. Si la première réaction de certains internautes face au visuel des « Phryges » a été d’y voir un organe féminin bien précis, ce mardi 15 novembre, c’est plutôt la question de leur fabrication qui pose problème.



L’ancien secrétaire d’État Yves Jégo, fondateur du label Origine France Garantie, a ainsi vertement critiqué la fabrication en grande partie chinoise des petites mascottes des JO de Paris 2024.



Au point où le gouvernement est contraint d’assurer le service après-vente. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, s’est chargé d’essayer d’éteindre la polémique grandissante autour du problématique « made in China » d’une très grande partie de la production de ces produits dérivés des JO de Paris.



« J’ai réuni la semaine dernière à Bercy une vingtaine d’entreprises qui relocalisent cinq objets du quotidien, des montres, des vélos, des jouets… Il y avait notamment Doudou et Compagnie qui était là. 20% (des mascottes), ce n’est pas assez mais c’est quand même mieux que rien, vont être fabriquées en France. Pour cela, ils vont accroître la taille de leur usine en Bretagne, recruter des salariés », a d’abord expliqué le ministre dans l’émission Apolline Matin sur RMC.



« Je préférerais en faire 100 %, comme Yves Jégo. C’est déjà un bon début, il faut continuer. Il faut que – pas pour les prochains JO parce que ça sera peut-être dans 100 ans – mais peut-être pour la prochaine compétition sportive, on ait des mascottes qui soient complètement made in France », reconnaît toutefois Roland Lescure sur la question.



Pour justifier la fabrication chinoise des peluches, les organisateurs des JO de Paris avaient quant à eux avancé l’idée que « la très grande majorité des peluches vendues en France » venaient de Chine, d’où la décision de confier une majeure partie de la production aux Chinois.