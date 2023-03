[Découverte] Massamba Ndiaye (Pau Fc), sur les pas d’Edouard Mendy

Massamba Ndiaye (Pau Fc), sur les pas d’Edouard Mendy

Il ne passe pas inaperçu sur les terrains. Avec un peu plus de deux mètres (2, 2 m) en voyant sa silhouette on croirait à un pivot de la Nba. Mais, Massamba Ndiaye est un jeune gardien de but Sénégalais qui évolue à Pau Fc en deuxième division française. Le natif de Thiès de 22 ans veut apposer son nom sur la longue liste des talents de la capitale du rail tels que Bouba Jaxao, Seydou Tavarez, Alboury Lakh Ousmane et Dame Ndoye entre autres…





C’est en coupe de France que le jeune sénégalais s’est révélé. Auteur de très bonnes notes, Massamba Ndiaye a séduit son staff technique lors de ses sorties, qui lui font confiance en championnat. Il enchaîne quatre matches en Ligue 2 respectivement contre Paris fc, Bordeaux, Grenoble et le Stade lavallois. Il a même été désigné homme du match contre Paris FC et contre Grenoble.





Des prestations qui augmentent son aura au sein du club français. Et avec le départ d’Alexandre Olliero, qui était le titulaire dans le but de Pau FC, vers le Stade de Reims, Massamba Ndiaye est promu par le coach Didier Tholot le numéro 1. Mais selon lui, il doit son salut à son coach de gardiens de but Benoit Dival.





Amoureux du football dès le bas-âge, Massamba Ndiaye a fait ses débuts à l’école de football Entente FC à Thiès en petite catégorie. Le longiligne portier de 2,2 m a continué son apprentissage à l’étoile Lusitana de Dakar après un bref passage au Cneps excellence de Thiès avant de rejoindre le Pau FC.





Mais à ses débuts en France, il est confronté à des problèmes d’adaptation au climat. Un souci qui a longtemps impacté les performances du portier sénégalais.





Après un moment, il s’est habitué et a vite intégré le groupe grâce à l’esprit d’ouverture de ses coéquipiers, qui l’ont bien accueilli. ‘’Au début, se souvient-il, mes coéquipiers ne voulaient pas être dans la même équipe que moi, parce que je prenais beaucoup de buts.’’





Les clean sheet déclencheurs





Le Thièssois évolue d’abord dans l’équipe réserve du club. Ces performances notamment les 7 clean sheets en 14 matchs permettent à l’équipe de monter en national 3. Cela n’a pas laissé insensible le staff technique de l’équipe première. Après seulement une saison passée, Pau Fc prolonge son contrat jusqu’en 2025 et l’intègre dans l’équipe professionnelle comme troisième gardien. Il progresse et devient plus vite le deuxième gardien de but avant de profiter du départ du numéro un pour s’imposer.