Matar Bâ: « Les stades de Ngor et des Parcelles Assainies seront livrés en juin »

En marge de la remise du drapeau national à l’équipe sénégalaise de Beach soccer qui accueille la Can à partir de dimanche à Saly (Mbour), le ministre des sports Matar Bâ annonce la livraison des stades de Ngor et des Parcelles assainies.







« Je peux vous annoncer que les stades de Ngor et des Parcelles Assainies seront livrés en juin », a-t-déclaré ce jeudi. Un soulagement pour les populations qui manifestaient ces derniers jours pour l’ouverture de ces stades.





D’après le ministre, « l’ambition du chef de l’Etat, Macky Sall, reste de faciliter et de développer la pratique sportive ». Il a également indiqué que l’Etat du Sénégal s’est engagé à construire des stades aux normes pour accueillir très prochainement la CAN qu’il n’a plus organisé depuis 1992.