Matar Bâ : « Tout le Sénégal doit se mobiliser pour gagner la coupe d’Afrique »

Le ministre des Sports, Matar Ba, s’est exprimé sur les mesures prises par la fédération internationale de football africain (FIFA).



S’exprimant lors d’une cérémonie d’arbre de Noël organisé pour les enfants, il a saisi l’occasion pour apporter quelques clarifications. Selon lui, le Sénégal n’est pas le seul pays touché par cette mesure mais parmi tous les pays en compétition pour la Coupe d’Afrique. « Que l’on part à Luanda ou que l’on reste au Sénégal, c’est la même chose. L’essentiel, est de respecter le temps de préparation. Ceux qui sont là sont en train de faire des entrainements, ceux qui ne sont pas là, ont déjà commencé leur entrainement. L’équipe nationale, ce n’est pas le temps d’apprendre le football, mais ce sont des schémas et ceux qui s’en chargent sont en train de faire leur boulot », déclare-t-il.



Avant d’en ajouter : « Ce n’est pas une mesure forcée. C’est une mesure qui a été consultée par la fédération et la direction technique ». A ce titre, il a lancé un appel à aller vers l’essentiel et de laisser de côté certains dysfonctionnements. Nous devons nous nous mobiliser à ça parce que ces critiques ne servent à rien. Ce que nous devons faire aujourd’hui, c’est faire en sorte de gagner la coupe d’Afrique. Que tout le Sénégal se mobilise pour gagner la coupe d’Afrique. Nous sommes en sport mais il faut avoir le courage, la détermination, la dignité, faire tout pour gagner la coupe d’Afrique », a-t-il avancé.