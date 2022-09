Matar Ba : “Notre pays figure dans le concert des grandes nations sportives”

Matar Ba, ex ministre des Sports, a officiellement transmis le témoin au nouveau maître des lieux, Yankhoba Diatara. Pour l’occasion, le maire de Fatick a prononcé un discours où il a affiché sa reconnaissance pour le président de la République et exprimé sa gratitude pour ses désormais ex collaborateurs. Il s’est également félicité des résultats obtenus. Seneweb vous propose l’intégralité de son discours.





Monsieur le Ministre des Sports,





Mesdames et Messieurs les représentants du Mouvement sportif,





Mesdames et Messieurs,





En croyant, je voudrais, avant tout, rendre grâce à DIEU pour m’avoir permis de travailler et de diriger le Ministère des Sports pendant 08 ans et 02 mois.





Je voudrais également remercier, du fond du cœur, très profondément et très sincèrement, Son Excellence le Président Macky Sall, qui a porté son choix sur ma modeste personne pour manager ce département stratégique, pendant toute cette période, et dans une confiance totale et renouvelée.





Les résultats sportifs que nous avons obtenus pendant ces 8 années et plus, découlent donc du soutien indéfectible que nous avons bénéficié de la part du Président Macky Sall.





Ils sont le fruit du travail immense des cadres et agents du département, mais aussi et surtout de l’ensemble des composantes de l’écosystème du sport sénégalais et parmi lesquelles, on peut citer :





le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais, dans sa double posture d’interlocuteur du mouvement sportif auprès des pouvoirs publics et de partenaire de l’Etat dans la mise en œuvre de la politique sportive ;





les fédérations et groupements sportifs, dont je salue l’engagement indéfectible à mes côtés pendant toute la période de mon ministère ;





l’Association Nationale de la Presse Sportive ;





les associations des supporters, notamment le « 12e Gaïndé » et le « Allez Casa » ;





les multiples associations de soutien et d’appui à l’action de mon département ;





les dirigeants, les athlètes, les joueurs et autres pratiquants ;





le peuple sénégalais dans son entièreté.





Mais, comme vous le savez tous, un leadership n’est viable et efficace que s’il est soutenu et accompagné.





Ce soutien et cet accompagnement, je les ai toujours trouvés dans l’action quotidienne de mes collaborateurs et des responsables du mouvement sportif, mais surtout auprès du Chef de l’Etat et de tous mes collègues membres du Gouvernement.





Ce soutien et cet accompagnement sont, à mon sens, la clé de voûte des victoires qui ont placé, aujourd’hui, notre pays dans le concert des grandes nations sportives à travers le monde.









C’est pourquoi, je voudrais encore une fois, dire un grand merci du fond du cœur à tous mes collaborateurs notamment :





les membres du Cabinet,





le Secrétaire Général,





les Directeurs et Chefs de service,





les Chefs des services régionaux et départementaux,





les Assistantes,





le personnel administratif et de soutien,





les forces de sécurité,





et bien sûr les habitants de la Zone B qui m’ont toujours témoigné leur affection et leur soutien durant toute la période de mon ministère.





Je confonds à ces remerciements le mouvement sportif national, le CNOSS, les fédérations et groupement sportifs dont l’investissement, largement au-dessus des missions qui leur sont confiées, s’est souvent mué en conseils avisés, dans une parfaite intelligence avec les options de l’Etat.





Ces résultats qui font la fierté de notre pays illustrent donc, à loisir, la pertinence de la vision du Président Macky Sall, et particulièrement ses choix judicieux et objectifs quant à la composition des équipes gouvernementales chargées d’opérationnaliser la politique de développement national.





C’est pourquoi, les nombreuses manifestations de sympathie à l’endroit de mon département, largement diffusées et relayées, je les comprends et les apprécie comme l’expression de l’adhésion à la décision du Chef de l’Etat de porter sa confiance sur la personne de Monsieur le Ministre Yankhoba Diatara, pour poursuivre l’œuvre que nous avons entamée ici au profit de la Nation.





Monsieur le Ministre Yankhoba Diatara et très cher frère et ami ;





Je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès et beaucoup de réussite à la tête du Ministère des Sports, un secteur parmi les plus stratégiques et les plus exaltants de l’attelage gouvernemental.





Je suis convaincu que le choix porté sur votre personne par Son Excellence le Président Macky Sall pour diriger le département des sports est le meilleur, parce que, comme à son habitude, il l’a fondé sur des critères pertinents d’aptitude et de compétence, sur votre sens de l’Etat et du service public, votre engament indéfectible à servir la nation, mais également sur les qualités humaines exceptionnelles et indéniables qui caractérisent votre personnalité.





Certes, les échéances futures sont proches et immenses, notamment la Coupe du Monde au Qatar qui est déjà arrivée et dont la préparation a commencé.





Mais, soyez convaincu, Monsieur le Ministre, que vous trouverez dans le sport et dans son environnement, au niveau de l’Administration ministérielle et dans le Mouvement sportif et associatif, des hommes et des femmes engagés et compétents qui ne ménageront aucun effort pour vous accompagner vers cette compétition majeure, que le Sénégal doit réussir avec brio.





Je voudrais vous assurer, également, Monsieur le Ministre, de ma disponibilité pour l’exécution complète des directives que le Président de la République vous donnera à cet effet et pour la mise en œuvre de la politique sportive dans son ensemble.





Permettez-moi, pour terminer, de rendre grâce encore au Seigneur qui nous a permis de réaliser ces résultats qui font la fierté de tout un peuple.





Je remercie, encore une fois, le Président de la République, SEM Macky Sall, pour la confiance renouvelée en mon endroit pendant toute la période de mon ministère et pour m’avoir permis de servir l’Etat et la Nation à un niveau aussi élevé.





Pour terminer, je renouvelle et réitère mon engagement indéfectible au Président de la République et je reste et demeure, comme toujours et comme par le passé, à sa totale disposition.





Je vous remercie de votre attention.