Matar Ba souligne le rôle économique et social du sport





Le ministre des Sports, Matar Ba a souligné, jeudi, à Louga, le rôle économique et social du sport, estimant que la réhabilitation et l’installation d’infrastructures sportives de dernière génération vont contribuer à transformer et à construire les fondements d’une société moderne et émergente.

"L’option du chef de l’Etat de développer le sport au Sénégal est la conclusion d’une analyse pertinente, notamment, sa contribution déterminante et incontournable dans l’édification des fondements d’une société d’émergence et comme facteur de transformation et de construction des sociétés modernes’’, a-t-il dit.

Le ministre des Sports s’exprimait lors du lancement des travaux de réhabilitation du stade Alboury Ndiaye d’un coût d’un milliard 900 millions de francs CFA. Une initiative de l’Etat du Sénégal qui entre dans le cadre du projet d’assistance technique à l’entretien des huit stades régionaux.

Il s’agit, en plus du stade Alboury Ndiaye de Louga, des stades Alassane Djigo de Pikine, Massène Sène de Fatick, Caroline Faye de Mbour, Mawade Wade de Saint-Louis et des stades régionaux de Matam, de Kolda et de Tambacounda.

Selon le ministre, c’est dans cet esprit que l’Etat du Sénégal a décidé de doter le pays "en infrastructures sportives de dernière génération et en nombre suffisant’’.

Ces efforts du Sénégal et de la coopération chinoise, a-t-il poursuivi, s’inscrivent également dans la poursuite de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 que va abriter le Sénégal.

Le ministre des Sports a par ailleurs insisté sur "l’exigence de changement total de mentalité et de manière d’agir" de la part des populations afin de préserver les infrastructures sportives mises en place par l’Etat pour répondre aux besoins du développement national.

’’De la qualité des infrastructures, dépendent les résultats sportifs’’, a t-il dit, faisant allusion à la récente victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations de football.

"Le sport est devenu un enjeu économique et social, un instrument de diplomatie, un outil de premier plan de structuration des économies modernes", a-t-il dit, relevant le rôle du sport dans le changement de paradigme et de création de richesses et d’emplois.