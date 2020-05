Matar Ba sur la crise dans le basket: "Le moment n'est pas à la polémique"

Le ministre des Sports, Matar Ba, s'est prononcé sur la crise qui secoue le monde du basketball sénégalais. Invité du club de presse initié par l'Association nationale de la presse sportive (Anps), via WhatsApp, il a assuré que le moment n'était pas à la polémique.





"Je pense que par rapport à ce qui se passe au niveau du basket, j'avais dit que je n'en parlerai pas parce que le moment n'est pas fait pour la polémique. Le monde est secoué par une pandémie et je pense que tout le monde devrait tirer dans le même sens. Nous l'avions commencé en étant solidaire et notre posture devait pousser tout le monde à être mobilisé et accompagner l'État, les autorités sanitaires et les populations à faire face à cette pandémie", a indiqué le ministre Matar Ba.





Il révèle toutefois que des démarches sont déjà entreprises pour arriver à une sortie de crise. Car, dit-il, "de bonnes volontés se sont levées pour réconcilier les protagonistes. Cette crise ne sert pas le basket et j'espère qu'on va dépasser cette étape. Nous travaillerons pour le renforcement du basket et son développement".