Matar Bâ sur le report des Joj : «On ne va pas refaire les stades et les fermer en attendant 2026»

Matar Ba ministre des Sports

Malgré la décision du Comité international olympique (Cio) en accord avec le Sénégal, de reporter les Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) à 2026, le projet de réfection et de construction des stades va suivre son cours normal. Et les infrastructures mises à la disposition des sportifs, a annoncé, hier, le ministre des Sports, en conférence de presse.