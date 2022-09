Matar Bâ visite les centres sportifs de Wallonie-Bruxelles

A la veille de la rentrée, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) accueillait une délégation du Sénégal conduite par le Ministre des Sports, Monsieur Matar Bâ.





Depuis 2021, la FWB et la République du Sénégal se sont engagées dans un accord de coopération prévoyant notamment une collaboration en matière de sport et concernant en particulier l’encadrement des jeunes et la formation de sportifs de haut niveau.





Dans un pays où l’âge moyen de la population se situe autour de 18,5 ans, l’espoir placé en la jeunesse est grand et le sport un bon vecteur d’insertion et de progression.





Suite à une première rencontre au Sénégal en mai 2022, le Ministre Président Pierre-Yves Jeholet et le Ministre Bâ avaient déjà envisagé des perspectives concrètes à la réalisation de ce partenariat.





Deux axes principaux de coopération, à l’origine de la présente mission, se sont depuis dégagés : l’accueil d’experts de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Sénégal pour la formation d’entraîneurs. Experts qui sensibiliseraient également les entraîneurs et athlètes à la notion de « projet de vie », c’est-à-dire à l’élaboration d’un programme qui permette de concilier carrière sportive et cursus scolaire : l’accueil dans notre Communauté d’équipes sportives de haut niveau notamment en vue de leur préparation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.





C’est un programme intense qui attendait le Ministre Bâ et sa délégation en vue de définir le cadre et les bases de cette collaboration.





Accompagné de son Directeur de Cabinet, M. Ibrahima Ndao, de Mme Marième Kane Diallo, Directrice de la formation et du Développement sportif, de M. Omar Diagne, Secrétaire général du Comité Olympique et Sportif Sénégalais et de M. Ibrahima Wade, Vice-Président du Comité Olympique et Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Monsieur Bâ a découvert pas moins de 6 centres sportifs en FWB.