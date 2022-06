Match amical Argentine / Estonie (5-0): Messi s’offre un quintuplé

Lionel Messi est entré un peu plus dans l’histoire du football en Argentin en marquant 5 buts dans un match. En effet, l’ex meneur de jeu de Barcelone a encore montré toute l’entendue de son génie en pulvérisant à lui tout le seul la défense de l’équipe de l’Estonie (5-0). La ‘Pulga ‘ a d’abord ouvert le score à la 8ème mn sur penalty avant d’inscrire le 2ème but juste à quelques secondes de la mi-temps (45ème mn). En seconde période, l’attaquent du Paris Saint-Germain et septuple Ballon d’or a continué son récital en marquant trois autres buts aux 47ème, 73ème et 76ème mn. Étincelant mercredi contre l’Italie (3-0), l’attaquant de 35 ans porte son total en sélection à 86 buts en 162 capes. Avec cette prestation XXL de capitaine, l’Argentine peut nourrir des ambitions au mois prochain pour la coupe du monde Qatar 2022.