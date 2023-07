Match amical : Barça domine le Real

Le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontaient en match amical ce samedi aux États-Unis. Pour ce premier clasico de la saison, c'est le FC Barcelone qui s'est imposé nettement (3-0). C'est Ousmane Dembélé qui a ouvert le score à la 15ème minute . Le Real, qui était très entreprenant, avait l'opportunité d'égaliser sur penalty par Vinicius, mais le Brésilien a raté la sentence. En seconde période, les deux équipes ont procédé à de nombreux changements et le Barcelone en profite pour marquer deux buts par Fermin Lopez (85) et Ferran Torres(90+1). Avec cette belle victoire, Barcelone remporte le premier clasico de la saison et prend une petite ascendance sur son grand rival.