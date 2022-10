Match amical : Guédiawaye fc domine (2-1) Chemal FC de la Mauritanie

Le club Chemal FC poursuit son hivernal à Dakar. Après leur match hier contre l'As Pikine, les Mauritaniens croisaient le fer avec les crabes de Guédiawaye ce jeudi au stade Ibrahima Boye.

En effet, les deux équipes ont rivalisé d'ardeur et livré des prestations de haute facture. Dès le début de la partie, les visiteurs commencent à faire douter l'adversaire. Les Mauritaniens se sont montrés sereins et sortent pour apporter de l'intensité dans le jeu. Plus réaliste, le milieu de terrain de Chemal élimine tout le trio défensif avant de délivrer une passe décisive à son coéquipier. L'attaquant bat le portier de Guédiawaye fc en marquant un but somptueux très apprécié par le public.

Au retour des vestiaires, Guédiawaye, loin d'abdiquer, effectue plusieurs changements et égalise. Toutefois, le rideau défensif de Chemal plie de plus en plus. Bien servi dans la surface de réparation, le nouveau entrant de Guédiawaye double la mise. Score final : 2-1.