Match amical : Le Sénégal va à nouveau affronter le Brésil

Les deux équipes s’étaient déjà affrontées le 10 octobre 2019 dans un match de préparation. À l’époque, le Sénégal et le Brésil s’étaient quittés sur un score de parité d’un but partout. Quatre ans plus tard, les deux nations pourraient encore se rencontrer sur une pelouse.