Match amical U23 : Le Sénégal corrige le Maroc (4-0)

En attendant le match de l'équipe nationale senior contre la Bolivie, samedi en France, celle Olympique du Sénégal a écrasée son homologue du Maroc sur son terrain 4-0. Un bon point pour le coach Demba Mbaye qui disputait son premier match sur le banc de l'équipe nationale des moins 23 ans.