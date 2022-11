Match contre le Sénégal : le sélectionneur de l’Equateur s’attend à une bataille difficile

"Parfois vous méritez de gagner mais vous n'obtenez pas ce résultat pour différentes raisons. Mais j'ai dit aux joueurs que je n’étais pas intéressé par le résultat ce soir, c’était le dernier de mes soucis. Les Pays-Bas, c’est une équipe qui est ici pour gagner la Coupe du monde. (…) On a péché par notre jeunesse parfois, on a souffert d’un manque d'expérience. Le seul à avoir de l’expérience d’un Mondial, c'est Enner Valencia, les plus jeunes manquent d’expérience. (...) Mon capitaine est un grand joueur dès qu’il met le maillot de l’Equateur. Il a travaillé si dur, et je suis heureux qu’il ait fait tout ça. On peut admettre que nous ne sommes pas aussi bons que l’adversaire, que les Pays-Bas sont une meilleure équipe. Mais on a préparé ce match avec une grande confiance. J'ai dit à mon groupe que nous avions 90 minutes pour montrer qu’on n’avait peut-être pas des joueurs aussi connus mais qu’on pourrait être au niveau. Les joueurs se sont rendu compte qu’ils pouvaient bien jouer contre les Pays-Bas, et que si on avait la bonne attitude, on pouvait égaliser et même gagner ce match. C'est ce qu’on s'est dit à la mi-temps. Mais il faut savoir concrétiser les occasions, c’est ce qui a manqué. Je ne suis pas surpris par la performance, c’est un processus d’apprentissage. On peut se qualifier ou non mais rien de ce qui se passera au dernier match ne changera la perception que j’ai de mes joueurs. La bataille contre le Sénégal sera encore plus difficile, on doit défendre le prestige du football sud-américain et de l’Équateur."