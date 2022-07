Match de préparation avec le Bayern: Sadio Mané démarre fort avec un but et une passe décisive en 45 minutes

Sadio Mane, buteur au Bayern de Munich

Sadio Mané n’a pas raté ses débuts avec le Bayern Munich qui a écrasé DC United (6-2) en match amical de préparation. Aligné sur le front de l’attaque bavaroise en compagnie de deux internationaux allemands d’origines africaines, Sané (Sénégal) et Gnabry (Cote D’ivoire), Sadio Mané s’est très vite mis en valeur en ouvrant le score sur penalty à la 5ème minute. Très remuant sur le flanc gauche avec l’international Canadien d’origine libérienne Alphonso Davies comme centre de l’attaque avec Leroy Sané, le numéro 10 des Lions a offert le 3ème but à Serge Gnabry à la 44ème minute sur une superbe passe. Remplacé à la pause, l’ex-attaquant vedette de Liverpool a réussi ses débuts avec le club bavarois qui compte beaucoup sur lui pour briller encore sur la scène européenne. A noter que l’autre recrue du club munichois, Matthijs de Ligt s’est lui aussi illustré en marquant un but pour son premier match.