Match de préparation Beach soccer : Les Lions dominent le Japon

Les hommes de Ngalla Sylla ont pris le dessus sur le Japon en match de préparation ce vendredi après-midi. Les lions ont décroché la victoire à l’issue de la séance de tirs au but (3-2). Les deux équipes s’étaient neutralisées (5-5) au bout du temps réglementaire.



Une victoire qui, à coup sûr, va renforcer le mental de l’équipe à six jours du mondial Russe de Beach Soccer qui se déroulera du 19 au 29 août. Le Sénégal partage le Groupe D avec le Portugal (trois fois champion du monde), l’Oman et l’Uruguay.