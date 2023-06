Match perdu face à Rodez pour Bordeaux, les Girondins en Ligue 2 la saison prochaine

Après l'arrêt du match de la 38e journée de Ligue 2 face à Rodez, la Commission de discipline de la LFP a décidé ce lundi de donner match perdu à Bordeaux. Les Girondins évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Cette décision condamne également Annecy au National.





Bordeaux évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Ce lundi, la Commission de discipline de la LFP a décidé de donner match perdu aux Girondins après l'arrêt de la rencontre face à Rodez lors de la 38e journée de L2 à la suite de l'agression du Ruthénois Lucas Buades par un supporter bordelais. Les Girondins débuteront également l'exercice 2023-2024 avec un point en moins. La Tribune Sud du Matmut Atlantique sera quant à elle fermée pour deux matches fermes et deux rencontres avec sursis.





Les Girondins ont réagi dans la foulée via un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux : « La Commission de Discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre ses droits et l'équité sportive. »





Maintenu en Deuxième Division aux dépens du FC Annecy (qui est ainsi officiellement relégué en National) à la suite de cette décision, Rodez estime, dans un texte publié sur son site internet, que « par l'instruction et le verdict de la commission de la LFP, toute la lumière a été apportée sur ce dossier et permettent de confirmer la probité du club et de l'ensemble de ces acteurs ».





« Le déferlement de messages haineux, menaces de mort reçus depuis plus d'une semaine envers le club et son joueur, Lucas Buades, ne doivent plus être permis à ce jour, poursuit le RAF. Par ce communiqué, nous avons une pensée particulière à toutes les victimes de harcèlements et plus globalement de violences. Ce n'est plus tolérable. » Ainsi, Rodez et son président Pierre-Olivier Murat « se réservent le droit de donner toutes suites judiciaires aux différentes menaces et diffamations dont ils ont été l'objet».