Match Real-Man City: Au Bénin, un supporter du Barça décède d’une crise après le 2e but de Rodrigo

Un supporter de Barca décède d'une crise cardiaque lors du Match Real-Man City

C’est un fait insolite, mais très triste ! Le match retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City à Madrid, mercredi 4 mai 2022, a fait un mort au Bénin, plus précisément à Guessou Sud, dans la commune de Bembèrèkè. En effet, selon plusieurs médias locaux, Andémi Salifou, un jeune étudiant en troisième année de géographie à l’Université de Parakou, a fait une crise cardiaque, suite au deuxième but des merengues marqué par Rodrigo Silva de Goes.





Âgé de 23 ans, ce supporteur du Barça est décédé au cours de son évacuation à l’hôpital, selon les mêmes sources.