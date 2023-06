Match Sénégal-Brésil: Une fiche de note individuelle de 11 joueurs sénégalais

Le Sénégal a remporté un match de prestige en battant le Brésil (4-2). Les champions d'Afrique en titre ont montré au quintuple champion du monde qu'ils peuvent maintenant rivaliser avec les grands ténors du football mondial. Dans cette rencontre parfaitement maîtrisée par les hommes d'Aliou Cissé, le trio d'attaquants Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Habib Diallo a dansé la samba devant les brésiliens. MoryDiaw (Gardien de but ) Pour sa première titularisation, Mory Diaw a connu un baptême de feu très difficile.





En effet, sur l’ouverture du score brésilien, sa responsabilité est entièrement engagée avec une sortie très timide. Toutefois, en seconde période, il s’est montré beaucoup plus serein en réalisant de bonnes relances aux pieds qui ont été décisives dans les contre-attaques des Lions. Youssouf Sabaly( latéral droit ) Son duel avec le virevoltant attaquant du Real Madrid, Vinicius Jr était attendu. Mais Sabaly a répondu présent contenant l'attaquant brésilien. Le latéral droit Bétis Séville s'est permis de belles montées mettant le danger dans le camp adverse. Kalidou Koulibaly ( Défenseur central) Le capitaine des Lions a livré un match assez correct. S'il a été absent au marquage sur le but brésilien, le défenseur de Chelsea s'est par la suite bien ressaisi en faisant preuve d'autorité dans ses interventions. Son expérience a été déterminante dans les temps faibles des Lions. Moussa Niakhaté ( Défenseur) Titularisé aux côtés de Kalidou Koulibaly dans la charnière centrale inédite, Moussa Niakhaté a livré une partie plutôt correcte.