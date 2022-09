Matchs amicaux des Lions : La liste des forfaits s’allonge

La liste des forfaits s'allonge

Aliou Cissé devra composer une équipe pour les matchs amicaux face à la Bolivie, le 24 octobre, et l’Iran, trois jours plus tard, sans certains de ces joueurs cadres. Après la blessure de Noah Fadiga et la suspension de Diao Baldé Keïta pour violation du contrôle antidopage, le sélectionneur national a annoncé, hier, le forfait de son gardien n°1, Édouard Mendy.





"Une chose est sûre, c’est que Keita Baldé est out et Édouard Mendy aussi, je pense qu’il va vers le forfait", a déclaré Aliou Cissé dans une vidéo publiée par la Fédération sénégalaise de football (Fsf).