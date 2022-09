Matchs amicaux représentants africains : Le Sénégal, le Maroc et la Tunisie rassurent, Cameroun et Ghana dans le doute

Matchs amicaux, les pays africains rassurent

À moins de 60 jours du coup d’envoi du mondial au Qatar 2022, les cinq représentants africains ont l’occasion, avec la fenêtre de septembre d’aiguiser leurs armes avec des matchs amicaux. Si le Sénégal, le Maroc et la Tunisie ont gagné, le Cameroun et le Ghana, battus sèchement respectivement par l'Ouzbékistan (0-2) et le Brésil (0-3), doivent rapidement rectifier le tir pour aller au Qatar avec un peu plus de confiance.





La première journée des matchs amicaux de la date Fifa du mois de septembre, pour les cinq représentants du continent africain à la Coupe du Monde, a été bouclée samedi par le Sénégal. Et sur les pays qui vont représenter l'Afrique au mondial, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal se sont rassurés en remportant leurs matchs, tandis que le Cameroun et le Ghana ont été battus.





Champion d'Afrique en titre, le Sénégal a assuré l’essentiel en battant une modeste équipe de Bolivie (2-0). Privés d'Ismaila Sarr, Édouard Mendy et Youssouf Sabaly blessés, les Lions qui ont enregistré le retour de Krépin Diatta, ont résumé le match en première mi-temps avec un but matinal de Boulaye Dia (3) et un autre but sur penalty de Sadio Mané (43). Sans forcer leurs talents, les hommes d'Aliou Cissé se sont rassurés avant de défier l'Iran le 27 septembre prochain en Autriche. Premier pays africain à franchir le premier tour en Coupe du monde (1986), le Maroc affiche la grande forme à deux mois de la grande messe du football. Conduite par leur nouvel entraîneur Walid Regragui, les Lions de l’Atlas qui ont enregistré les retours de Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, ont battu le Chili (2-0) grâce à des réalisations de Boufal (65) et Sabiri (79). Une belle victoire de prestige pour le Maroc qui gagne en confiance.

Premier pays africain à gagner un match de Coupe du Monde (1978 contre Mexique 3-1) , la Tunisie a, elle aussi, gagné son match de préparation. En effet, les Aigles de Carthage ont battu les Comores (1-0). C’est Taha Yassine Khenissi qui a marqué le but du succès tunisien à la 54e. Toutefois, les Tunisiens auront fort à faire le 27 septembre face au Brésil de Neymar pour leur 2ème match. Si le Sénégal, le Maroc et la Tunisie ont gagné leurs premiers matchs de septembre, les deux autres représentants africains en l’occurrence le Cameroun et le Ghana ont concédé de cuisantes défaites. Hôte de la dernière CAN et premier pays africain à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde (1990), le Cameroun est tombé de haut. Les hommes du coach Rigobert Song ont été battus (2-0) par la modeste équipe d'Ouzbékistan. Le 27 septembre prochain, les Lions indomptables doivent rectifier le tir face à la Corée du Sud sous peine d’installer le doute dans la tête de leurs supporters.





Comme le Cameroun, le Ghana a été battu sèchement par le Brésil (3-0). Même si l’adversaire est d’une autre dimension, la prestation de l’équipe ghanéenne était loin d’être rassurante. Un sursaut d’orgueil des frères Ayew et leurs partenaires est attendu le 27 septembre contre le Nicaragua pour chasser le doute. Ayant déjà participé tous à plus d’une fois à une phase finale de la Coupe du Monde, les cinq représentants africains, le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc et le Ghana sont très attendus cette année au Qatar pour hisser le drapeau du continent jusqu’en demi-finales.