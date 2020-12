Mathieu Ousmane Sèye : « Mon objectif ? Les JO Paris 2024 »

Le recordman Mathieu Ousmane Sèye (18 ans) se particularise ces temps-ci dans la bataille des records sénégalais battus. Rassurant donc dans l’optique d’un nageur ayant pour ligne de mire une historique qualification pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, en France.« Mon objectif primaire est la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec le Sénégal bien évidemment. Je vais tout faire pour atteindre cet objectif, c’est-à-dire en travaillant comme je ne l’ai jamais fait jusqu’ici. Maintenant avec l’équipe du Sénégal, j’aimerais que l’on développe une équipe avant tout, qu’on développe aussi la Fédération et la discipline au Sénégal en ayant un plus grand nombre de licenciés. Et que ceci ne soit pas comme disait l’autre, un sport de privilégiés. Mon objectif primaire est les Jeux olympiques et pour le reste les Championnats du monde et les Championnats d’Afrique. Pourquoi ne pas tenter de faire un podium aux championnats d’Afrique dans l’épreuve relais 4×400 nage libre », nous dit Mathieu Ousmane Sèye.