Matuidi et Rugani sont guéris du coronavirus

Testés positifs au coronavirus, les deux joueurs de la Juventus sont officiellement guéris.









Le 11 mars dernier, la Juventus avait communiqué au sujet de Daniele Rugani, premier joueur de Serie A testé positif au coronavirus. Une semaine plus tard, c’est son partenaire Blaise Matuidi qui était également diagnostiqué. Or, un mois plus tard environ, le défenseur central italien et le milieu de terrain français vont bien mieux.









Ils sont même complètement guéris. «Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont subi, selon le protocole, une double vérification pour le coronavirus-covid 19. Les tests sont revenus avec des résultats négatifs. Les joueurs sont donc rétablis et ne sont plus soumis au régime d’isolement», indique un communiqué officiel de la Vieille Dame.