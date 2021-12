Mauricio Pochettino ne va pas rester longtemps à Paris

D’après la presse espagnole, le transfert de Mauricio Pochettino à Manchester United serait déjà acté pour le prochain mercato estival.







Favori annoncé pour reprendre les rênes de Manchester United après le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino devrait finalement terminer la saison sur le banc du Paris Saint-Germain, maintenant que les dirigeants mancuniens ont laissé les clés du camion à Ralf Rangnick. Un choix provisoire, puisque l’Allemand deviendra ensuite directeur sportif des Red Devils pour les deux saisons suivantes. D’après les informations du média espagnol AS, le board anglais a déjà réservé une place au chaud pour l’Argentin.









Mauricio Pochettino entretient d’excellentes relations avec les décideurs d’Old Trafford, à commencer par Sir Alex Ferguson, toujours aussi influent en coulisses. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, le technicien de 49 ans cherche activement une porte de sortie à en croire la presse espagnole. À Manchester United, il pourrait enfin retrouver un club où il détient les pleins pouvoirs. Cependant le transfert l’été prochain sera soumis à deux conditions : les Red Devils devront payer entre 10 et 15 millions d’euros pour s’offrir les services de Pochettino et en parallèle, ils devront attendre que l’accord soit total entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane pour la saison 2022/23. Le décor est planté, il manque désormais l’arrivée des acteurs.