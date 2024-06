Mauritanie-Sénégal (0-1) : un «match spécial» pour le gardien d’origine sénégalaise des Mourabitounes

Le Sénégal a battu (1-0) la Mauritanie, le 9 juin à Nouakchott, pour le compte de la quatrième journée des qualifications du Mondial 2026 (groupe B). L’équipe mauritanienne comptait quelques joueurs d’origine sénégalaise dont certains ont déjà porté les couleurs vert-jaune-rouge en petites catégories ou en sélection locale.



Dans le lot figure le gardien des Mourabitounes, Babacar Niasse. Avant de défendre les cages de la Mauritanie, ce dernier a protégé celles des Lionceaux U17. Record l’a retrouvé chez lui à Kaolack, où il passe quelques jours auprès de sa famille et de ses amis, notamment pour fêter la Tabaski.



S’il déclare avoir vécu le face-à-face avec les Lions comme un n’importe quel autre, il admet cependant que le rendez-vous avait une saveur particulière. «C’était un match spécial, a-t-il confessé. Il m’a permis de retrouver d’anciens coéquipiers en sélections jeunes, comme Habib Diallo. Il y a d’autres joueurs que je connais. Je rends grâce à Dieu d’avoir rencontré le Sénégal.»



Avec la défaite contre les champions d’Afrique 2021, la Mauritanie (1 pt) occupe la dernière place du groupe B. mais pour Babacar Niasse, rien n’est perdu. «Il reste encore des matchs et en football, tout peut arriver, se projette le gardien international. Le Sénégal est une grand équipe, qui est top et le fait de le rencontrer est une fierté et une occasion de gagner en expérience.»