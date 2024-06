Mauritanie/Sénégal : Face-face, Lamine Camara/ Mouhsine Bodda, duel des techniciens qui promet

L’équipe nationale du Sénégal rend visite à sa voisine de la Mauritanie, dans le cadre de la 4ème journée des qualifications de la Coupe du Monde. Si la Mauritanie reste sur une défaite à domicile face au Soudan, le Sénégal aussi n’est pas au mieux de sa forme. En effet, les partenaires de Kalidou Koulibaly, qui restent sur deux matchs nuls , doivent réagir sous peine de voir le doute s’installer. Privé de Sadio Mané, Nicholas Jackson, Ismail Jakobs et Krépin Diatta, tous blessés, le Sénégal doit faire mieux que jeudi face à la RD Congo(1-1) où il a manqué d’inspiration. Toutefois, avec la Mauritanie qui veut revenir dans la course, les Lions doivent s’attendre à des duels âprement disputés.



Mohamed Dellahi Yali / Habib Diarra





Joueur mauritanien le plus capé (69 sélections), Mohamed Dellahi Yali est aussi le capitaine de la sélection. Défenseur central expérimenté, il sera encore sur qui l’entraîneur Amir Abdou va compter pour contrer les attaquants sénégalais. Toutefois, le défenseur polyvalent qui évolue dans le championnat irakien n’aura pas la partie facile. En effet, même si Sadio Mané et Jackson ne seront pas de la partie, Habib Diarra, qui a montré de bonnes choses, sera un sacré adversaire pour lui. La technique, la puissance et la percussion du joueur de Strasbourg pourront causer beaucoup de problèmes à l’arrière-garde mauritanienne.





Lamine Camara / Mouhsine Bodda





Titulaire lors de la dernière CAN et lors des trois premières journées des qualifications de la Coupe du Monde, Mouhsine Bodda est l’un des joueurs cadres de la sélection mauritanienne. Milieu de terrain très technique et doté d’une belle vision de jeu, il est incontestablement le régulateur du jeu mauritanien. Amir Abdou compte beaucoup sur lui pour dominer le milieu de terrain. Cependant, le joueur de 27 ans qui joue au FC Nouadhibou n’aura pas la tâche facile face à la pépite sénégalaise, Lamine Camara. Le jeune joueur, remplaçant contre la RD Congo, sera très attendu pour ce match face à la Mauritanie afin de donner plus de créativité à l’entrejeu sénégalais. Avec ses qualités techniques, sa jeunesse et son envie, il peut être déterminant dans ce genre de match.





Abdoulaye Seck / Aboubacar Kamara





Meilleur buteur de la sélection mauritanienne (8 buts), Aboubacar Kamara est l’attaquant le plus dangereux des Mourabitounes. Le puissant attaquant (1m77) qui évolue dans le championnat des Émirats Arabes Unis est un joueur expérimenté qui a joué à Monaco, KV Courtrai (Belgique), Amiens, Fulham (Angleterre) et dans le championnat turc. Avant-centre très adroit devant le but, Aboubacar Kamara aura à cœur de briller face aux cousins sénégalais. Élu homme du match lors du match Sénégal / RD Congo, Abdoulaye Seck réalise de bonnes performances depuis la CAN en Côte d’Ivoire. Défenseur puissant et athlétique, l’ancien joueur du Casa Sport est aussi très intéressant dans les phases offensives. Son duel avec l’attaquant mauritanien pourrait être la clé du match.