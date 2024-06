Mauvaise gestion des fonds, insécurité, lobbies : Quand le mouvement navétane perd ses principes de base

Le championnat populaire, communément appelé navétane, existe depuis les années 70. À l'origine, ce mouvement a été conçu pour offrir aux jeunes une plateforme d'épanouissement durant les grandes vacances à travers des activités sportives et culturelles.







Toutefois, depuis plusieurs années, le navétane semble perdre de sa superbe et s'éloigner de ses objectifs initiaux.





En effet, au fil des décennies, le navétane a considérablement évolué, mais pas dans la bonne direction. Initialement centré sur la jeunesse, ce championnat est désormais ouvert à tous, y compris à des dirigeants bien au-delà de l'âge des jeunes. Ce glissement a transformé l'esprit même du navétane où l’enjeu culturel est souvent relégué au second plan, sinon totalement oublié. Les valeurs d’apprentissage et de développement personnel à travers les sports et la culture sont en déclin.





Un autre phénomène préoccupant est la transformation de cette activité bénévole en un véritable gagne-pain. Ce changement a non seulement altéré l'essence du navétane, mais a aussi engendré des pratiques discutables. Le calendrier des compétitions, autrefois strictement limité à la période des vacances, s’étend maintenant bien au-delà, perturbant ainsi le rythme scolaire et social des jeunes participants.





Les dérives du navétane ne se limitent pas à la simple altération de son calendrier. Les compétitions sont de plus en plus marquées par des problèmes d’insécurité. Les altercations et les incidents violents sont fréquents. De plus, la déperdition scolaire est un effet secondaire préoccupant, car de nombreux jeunes accordent la priorité àces compétitions au détriment de leurs études.





Par ailleurs, la gestion des fonds est souvent pointée du doigt pour son manque de transparence. Les lobbies et certains dirigeants influents semblent prendre le contrôle du mouvement, détournant ainsi ses ressources et ses objectifs au profit de leurs intérêts personnels.





Face à ces dérives, des réformes immédiates sont indispensables pour restaurer l’intégrité du navétane. Il est important de recentrer cette initiative sur ses valeurs fondatrices, en insistant sur l'épanouissement de la jeunesse à travers des activités sportives et culturelles saines et éducatives.





Il faut également instaurer des mécanismes rigoureux de transparence et de gestion des fonds pour garantir que les ressources du navétane soient utilisées de manière adéquate et bénéfique pour tous les participants. Il est tout aussi impératif de renforcer les mesures de sécurité pour prévenir les incidents violents et protéger les jeunes.





Le navétane, en tant que mouvement historique et culturel du Sénégal, mérite une attention particulière et des actions concrètes pour redresser la courbe. Seules des réformes profondes et une véritable volonté de changement permettront de redonner à ce championnat populaire son identité et ses nobles objectifs initiaux.