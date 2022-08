Max Mbargane sur l’avenir de Gris et de Balla Gaye 2 : ‘’Il leur sera difficile de battre des jeunes’’

Max Mbargane sur l’avenir de Gris et de Balla Gaye 2

Au regard du déroulement de leur combat d'hier, à l’Arène nationale et de leur état de forme, Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux ne convainquent plus beaucoup d’observateurs.





Malgré sa victoire sur le 3e Tigre de Fass, le Lion de Guédiawaye n’a pas démontré sa fougue et sa hargne d’antan. Gris Bordeaux qui, jadis réputé pour sa souplesse et ses capacités de bagarre, semble perdre ses aptitudes.





Ce qui laisse perplexe l’ancien champion de lutte Max Mbargane. ‘’J’ai vu que les deux lutteurs n’avaient pas un bel état physique. Dans la lutte, il y a trois étapes. La première, c’est quand tu affrontes tes aînés. La deuxième, c’est quand tu luttes avec les athlètes de ta génération. La troisième, c’est quand tu tends la perche aux plus jeunes. La forme que Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux ont affichée, il leur sera difficile de battre des jeunes. Ils étaient fatigués avant les 15 premières minutes’’, remarque-t-il dans les colonnes de ‘’Sunu Lamb’’.