Max Verstappen se crashe après un accrochage avec Lewis Hamilton

Au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, les deux meilleurs pilotes du monde se sont accrochés. Un seul a pu continuer.





AUTOMOBILE - C'était l'un des plus beaux premiers tours de l'histoire récente de la Formule 1. Mais il s'est arrêté avant la fin pour Max Verstappen, leader du champion du monde. Le pilote néerlandais qui partait en pole position sur le circuit de Silverstone, ce dimanche 18 juillet, est en effet violemment sorti de la piste après un accrochage avec son grand rival de chez Mercedes Lewis Hamilton.





Après une petite minute de duel à très haute vitesse et à l'issue d'une tentative de dépassement du champion du monde en titre, les deux voitures se sont touchées entrainant un crash pour le pilote Red Bull. Parti en tête à queue, il a heurté latéralement les barrières de protection.





Quelques très longues secondes plus tard, il est sorti de sa voiture, visiblement sous le choc, et la course a été interrompue.





Verstappen "agressif", Hamilton "anti-sportif"





"Je suis content d'aller bien. Très déçu d'avoir été sorti comme ça. La pénalité (…) ne reflète pas la manœuvre dangereuse" d'Hamilton, a déclaré Max Verstappen sur Twitter. "Assister à ces célébrations alors que le pilote (adverse, NDLR) est encore à l'hôpital relève d'un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous allons de l'avant", a continué le Néerlandais.





Des critiques peu appréciées par le pilote britannique qui a déclaré n'avoir "pas de raison de s'excuser". "Je l'ai doublé, je me suis placé à droite et j'étais assez loin à sa hauteur, mais j'ai ensuite pu voir qu'il n'allait pas se replier, nous sommes entrés dans le virage et nous sommes entrés en collision. Bien sûr, ce n'est jamais de cette façon que je veux gagner une course mais ces choses-là arrivent. Quand quelqu'un est trop agressif, ces choses-là arrivent forcément. J'espère simplement qu'il va bien et j'ai hâte de participer à de nombreuses autres courses contre lui", a affirmé le Britannique.

Les autres pilotes ont regagné les stands avant le nouveau départ donné une trentaine de minutes plus tard. C'est Charles Leclerc (Ferrari) qui est reparti en tête.

Lors de communications radios entre les équipes et la direction de course, Red Bull et Mercedes se sont rejeté la faute. "Tous les pilotes savent qu'à ce virage on ne peut doubler à l'intérieur. C'est un énorme accident et Lewis Hamilton n'aurait jamais dû se trouver dans cette position. Dieu merci Max est sain et sauf", a déclaré un responsable Red Bull. "Lewis était complètement à hauteur de Max" et donc était en droit d'essayer de doubler, a estimé Mercedes en réponse.