Max Verstappen, vainqueur à Abu Dhabi et champion du monde après avoir dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour

Max Verstappen (Red Bull) s'est imposé dimanche à Abu Dhabi en dépassant son rival pour le titre Lewis Hamilton (Mercedes) dans le dernier tour. Un succès qui offre au Néerlandais son premier sacre mondial.





Max Verstappen est le nouveau champion du monde de Formule 1 ! Pourtant, le Néerlandais a été en tête moins d'un tour sur les 58 que comportait ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Moins bien parti que Lewis Hamilton, Verstappen a laissé la position de leader dès le premier virage. Voulant récupérer son bien, il a plongé à l'intérieur au virage, est passé devant Hamilton et les deux se sont légèrement touchés. Le Britannique est sorti au large et a coupé la chicane pour ressortir nettement devant. Pas inquiété par les commissaires, il a entamé un long cavalier seul grâce à un meilleur rythme en course que son rival.





Le film de la course







Rien ne laissait présager une autre issue qu'une victoire d'Hamilton et un huitième titre de champion du monde. Mais plusieurs éléments ont causé la perte du Britannique. Sergio Perez, qui a encore joué le rôle d'équipier modèle, a longtemps ralenti Hamilton malgré des pneus tendres en fin de vie. Alors qu'il comptait une dizaine de secondes de retard, Verstappen en a profité pour revenir dans les échappements de la Mercedes. Pas pour longtemps.









Les tergiversations de la FIA





Il aura alors fallu le jeu des Safety Car pour permettre à Verstappen de refaire son retard. Virtuelle dans un premier temps, au 36e tour, quand Giovinazzi a stoppé son Alfa Romeo en bord de piste. Hamilton est resté en piste pendant que Verstappen chaussait des pneus durs neufs. Le Néerlandais remontait alors doucement mais trop doucement pour aller chercher Hamilton. Jusqu'au 53e tour et le crash de Nicholas Latifi. Une Safety Car, la vraie cette fois-ci, et c'est encore Verstappen qui est rentré aux stands.





Le classement du GP d'Abu Dhabi







Désormais chaussés de pneus tendres, il avait l'avantage face aux pneus durs vieux de plus de 40 tours d'Hamilton. À ce moment-là, cinq pilotes retardataires étaient intercalés entre eux. Ils ont d'abord été interdits de dépassement avant que la FIA n'autorise Norris, Alonso, Ocon, Leclerc et Vettel à reprendre leur tour de retard. La course relancée pour un tour, l'explication finale allait avoir lieu. Max Verstappen a bénéficié de l'aspiration et a pris le meilleur en passant par l'intérieur avant de résister dans la deuxième ligne droite.









Derrière cette lutte folle pour le titre, Sergio Perez a laissé échapper la troisième place en raison d'un problème moteur à quelques tours de la fin. C'est donc Carlos Sainz qui a hérité de la dernière marche sur le podium devant un étonnant Yuki Tsunoda et Pierre Gasly. Pour sa dernière course avec Williams avant de rejoindre Mercedes, George Russell a abandonné pour un problème de boîte de vitesses. Le 350e et dernier Grand Prix de la carrière de Kimi Räikkönen a également tourné court puisque le Finlandais a été victime d'une perte des freins.