Mbappé au Qatar, l'Émir a deux mots à lui dire !

Le PSG débarque en force au Qatar la semaine prochaine. Mbappé va rencontrer l'Emir, pour un rendez-vous forcément décisif.





La saison n’est pas terminée, au PSG comme ailleurs. Mais entre l’élimination en Ligue des Champions et le titre déjà acquis en Ligue 1, le club parisien a clairement la tête ailleurs. Il ne s’en cache plus et se concentre sur d’autres objectifs que sportifs en cette fin de saison. Il y a d’abord, après des saisons entachées par le Covid et les restrictions, l’envie de faire plaisir aux sponsors du club. Ainsi, plusieurs joueurs du Paris SG sont partis au Rwanda pour faire la promotion du tourisme dans ce pays africain. Un « safari » prévu de longue date et qui a donc pu avoir lieu cette semaine, histoire de remplir les obligations d’un gros sponsor du club.







Après le Rwanda, le Qatar bien sûr





Un autre rendez-vous à l’étranger arrivera également très vite. Après le match contre Montpellier de ce dimanche soir, le PSG prendra la direction du Qatar pour deux journées très intenses. Au menu, aucun entrainement, mais des disponibilités pour les sponsors, les personnalités, les opérations commerciales pour l’ensemble de l’effectif parisien. Si l’arrivée se fera dans la nuit de dimanche à lundi, le retour sera dans la nuit de lundi à mardi, pour une visite express qui néanmoins suscite beaucoup d’intérêt. Pas forcément pour les obligations envers les sponsors qui permettent au PSG d’avoir une si belle enveloppe pour recruter. Mais plus pour ce qui pourrait se passer avec notamment le passage de Kylian Mbappé au Qatar, probablement pour la dernière fois avant la fin de la saison et sa décision sur son avenir.