Mbappé au Real Madrid, c’est officiel!

Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Le club espagnol vient d’officialiser la signature de l’attaquant français de 25 ans. Le buteur international (77 sélections, 46 buts) était en fin de contrat au PSG. Arrivé dans la capitale en 2017, le même été que Neymar, il avait prolongé son bail jusqu’en 2024, refusant d’activer l’année supplémentaire en option.





Libre, il a annoncé son départ à ses dirigeants cet hiver avant de l’annoncer publiquement le 10 mai dans un message vidéo.