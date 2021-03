Mbappé, c'est Messi et Ronaldo, Pochettino l'annonce

Kylian Mbappé est déjà Champion du monde, ce que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas. Mauricio Pochettino est convaincu que la star française marche sur les traces des deux stars du foot.







Débarqué aux commandes du Paris Saint-Germain après le limogeage de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino connaissait déjà le talent de Kylian Mbappé. Mais en travaillant au quotidien avec le jeune attaquant français, l’entraîneur argentin a pris conscience de l’énorme talent de l’ancien monégasque. Kylian Mbappé est « déjà parmi les meilleurs du monde » et « il a le potentiel » pour succéder au duo Messi-Ronaldo au sommet du football planétaire, a déclaré lundi à l'AFP son entraîneur au Paris SG, Mauricio Pochettino, selon qui c'est une simple question de « temps ».





Kylian Mbappé a tout pour régner sur le football mondial

« Il a le potentiel, il ne lui manque rien d'autre que le temps. On ne peut pas accélérer le processus », dit l'Argentin lors d'un entretien accordé par téléconférence. « Je crois qu'il est déjà parmi les meilleurs du monde, il lui faut du temps pour étoffer son CV, pour obtenir la reconnaissance qu'il mérite et qu'il obtiendra », a ajouté "Poche". Depuis l'arrivée de l'Argentin début janvier sur le banc du PSG, Mbappé (22 ans) a souvent joué à gauche, quelque fois en pointe et retrouvé toute sa puissance physique. Le champion du monde 2018, quatrième du classement du Ballon d'Or cette année-là, a signé 6 buts et 2 passes décisives en championnat avec le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino, ainsi qu'un retentissant triplé (4-1) en 8e de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone du sextuple Ballon d'Or Lionel Messi. A Leonardo de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec Paris, un challenge que le directeur sportif du PSG souhaite réussir très rapidement comme il l'a confié la semaine passée sur France Bleu.