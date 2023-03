Mbappé, capitaine des Bleus : Un ex champion du monde 98 désapprouve





Mbappé, un bon choix pour le capitanat de l’équipe de France ? Ce n'est pas l'avis de Robert Pirès, champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000.





Mbappé, un choix logique? "Honnêtement, non. Au vu de la longévité, des années passées, je m'attendais à ce que ce soit Griezmann qui soit nommé". "Je suis surpris", d'autant que "c'est l'homme fort de Didier (Deschamps), celui qui compte le plus, qui a le plus de titularisations de suite".





"C'est un manque de respect vis-à-vis d'Antoine je trouve même si, j'insiste, je n'ai rien contre Kylian", développe l'ancien joueur d'Arsenal.





Certes, sur le terrain, Mbappé "a les clés depuis un certain moment", mais "il ne faut pas oublier ce qu'Antoine a fait à la dernière Coupe du monde, où il a été le meilleur et le plus régulier", appuie Pirès.





Lui aurait trouvé "plus judicieux" de donner le brassard à Griezmann "maintenant et Kylian dans deux ans" en vue du Mondial-2026.