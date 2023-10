Mbappé dragué par une star du Real Madrid !

Au cours d'un entretien publié ce vendredi, Vinicius a clamé son envie de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid l'été prochain.



Après un été plus mouvementé que jamais et un très bon début de saison, Kylian Mbappé a connu un léger coup d’arrêt depuis sa blessure contre l’Olympique de Marseille. Sans but ni passe décisive depuis quatre match, l’international français inquiète certains observateurs, bien que Didier Deschamps et ses coéquipiers en Bleu ne sont pas inquiets quant à l’état de forme du natif de Bondy.



Mbappé nouvelle étoile du Real ?



Ce qui est sûr, c’est que ce petit passage à vide n’a en rien changé l’envie du Real Madrid de voir le champion du monde 2018 porter un jour le maillot de la Maison Blanche. C’est notamment le cas de Vinicius Junior. Dans un long entretien accordé à France Football, l’international brésilien a admis avoir longuement discuté avec Jude Bellingham pour le faire venir cet été. Un transfert qui est jusque là une réussite puisque l’anglais qui a coûté 103 millions d’euros brille depuis son arrivée dans la capitale espagnole, avec notamment 10 buts et 3 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues.



Un joyau que les Madrilènes aimeraient associer avec un autre : Kylian Mbappé. Vinicius a une nouvelle fois clamé l’envie partagée des joueurs du Real de jouer aux côtés de l’attaquant parisien, dont le contrat expire à l’issue de la saison. « C’est différent ! Kylian a sa situation. Jude, je savais qu’il pouvait bouger cet été. Et c’est parfait que ça se soit fait comme ça. Mais, ici, tout le monde veut jouer avec Kylian. J’espère que ça se fera un jour. C’est l’un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd’hui. Il a un niveau… à part ! », a-t-il expliqué après avoir été interrogé sur la possibilité de faire la même chose avec Mbappé.