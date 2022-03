Mbappé en colère contre un site de paris en ligne

Kylian Mbappé n'apprécie pas que son image soit associée à ce genre de sites, qui représente selon lui une véritable addiction chez des personnes à faibles revenus, notamment pour les jeunes. Dans ce contexte tendu, Winamax, autre site de paris sportifs, très présent sur les réseaux sociaux, dont Twitter, est aussi dans son viseur désormais suite à une blague douteuse au sujet de son père. L'opérateur de paris en ligne avait diffusé une photographie d'archive d'un spectateur torse et fesses nus dans un stade de football, avec pour légende : «Wilfrid Mbappé lors du but de son fils contre l'Afrique du Sud». Réponse très agacée de l'attaquant du PSG et de l'équipe de France sur son compte twitter : « Le danger des paris en ligne... Ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp ». Et le tout accompagné d'émojis montrant son énervement.



Publié vers 19H25 GMT, le tweet de Mbappé comptait plus de 95.000 mentions «J'aime» et avait été retweeté quelque 20.000 fois vers 23h15. La réaction du joueur-star intervient alors qu'il a fait l'impasse la semaine dernière sur une opération prévue avec plusieurs sponsors officiels de l'équipe de France lors du dernier rassemblement des Bleus à Clairefontaine.