Mbappé fait plier la Fédé française de foot

Mbappe fait plier la Fédération Française de Football

Engagé dans un bras de fer avec son institution depuis plusieurs mois sur la question de l’utilisation des droits d’image, le champion du monde de 23 ans prouve une nouvelle fois son statut XXL au sein du football français. Preuve en est du communiqué de la FFF dévoilé lundi peu avant 21 heures. Un texte convenu, pour apaiser les humeurs des uns et des autres et avec la volonté d'alléger un contexte général déjà explosif en raison des affaires du moment (Pogba, Le Graët, tensions à la fédération). La 3F «s'engage à réviser» la convention sur les droits à l'image la liant aux Bleus «dans les plus brefs délais», a-t-elle annoncé





«La FFF se réjouit de travailler aux contours d'un nouvel accord qui lui permettra d'assurer ses intérêts tout en prenant en considération les préoccupations et convictions légitimes exprimées unanimement par ses joueurs», ajoute-t-elle. L'attaquant du PSG avait annoncé quelques heures plus tôt ce lundi sa volonté de boycotter la photo prévue le lendemain. Une attitude qui avait provoqué un vent de frisson du côté de Clairefontaine avant l'arrivée de Noël Le Graët dans l'après-midi.





Le président avait prévu de voir les cadres sur ce sujet et il n'a pas été déçu. Accompagné de François Vasseur, le directeur marketing de la FFF, mais aussi de Kylian Mbappé, Hugo Lloris (forfait et remplacé par Lafont mais resté pour l'occasion), Raphaël Varane et Didier Deschamps (habituellement non présent dans ce type de discussions), Le Graët s'est vite rendu compte de la situation d'urgence.