Mbappé, l’histoire est terminée

Cela n’aura été qu’un feu de paille. Mais un feu bien nourri ! Jeudi soir, Kylian Mbappé a enflammé l’espace médiatique en réagissant avec véhémence sur les réseaux sociaux à une vidéo diffusée par le Paris Saint-Germain et le mettant en scène. Une sortie empreinte d’agacement qui a provoqué une certaine panique du côté du club parisien. Au lendemain de cet incident, l’heure est cependant à l’accalmie. C’est ce qu’a assuré Christophe Galtier en conférence de presse.





À la veille du déplacement des siens du côté de Nice (21h), l’entraîneur parisien n’a pas pu échapper aux questions sur le sujet. Face aux journalistes, il a fait son possible pour calmer le jeu. « C’est très difficile pour moi de m’exprimer. Ça concerne évidemment Kylian et le club. Ce matin, Kylian est arrivé et il était dans de très bonnes dispositions pour travailler. Il était souriant, comme il est d’habitude. […] Chacun à sa manière de réagir. Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions entre la direction du club et Kylian, et il me semble que l’incident, si on peut appeler ça ‘l’incident’, le malentendu, est dissipé.«





Le sportif d’abord