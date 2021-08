Mbappé, les négociations ont repris !

Même si le PSG se montre toujours très gourmand, les discussions ont repris avec le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé.

Plus que heures avant la fin du feuilleton. D’après la presse espagnole, le Real Madrid n’a pas l’intention de lâcher l’affaire concernant Kylian Mbappé. L’inflexibilité du Paris Saint-Germain avait pourtant de quoi inviter au pessimisme, mais les Merengues ont décidé de reprendre les négociations avec le club de la capitale, selon Marca.





Si l’on en croit AS, c’est même Mbappé lui-même qui aurait demandé à ce que le dossier reste ouvert. Même s’il ne laisse absolument rien paraître sur le terrain, à l’image de son doublé inscrit dimanche soir à Reims, le prodige de Bondy est toujours désireux de rejoindre le Real dès cet été. Il aurait ainsi demandé au PSG d’accepter l’offre transmise par le Real en fin de semaine dernière, à savoir 170 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus.









Pour autant, le PSG reste ferme sur ses positions. Marca assure ainsi que le club de la capitale ne cèdera pas Mbappé à moins de 200 millions d’euros. Un tarif exorbitant pour un joueur qui sera libre dans un an seulement, et qui fait dire aux médias espagnols que le Real est déjà bien trop généreux sur ce dossier. Ce qui est certain c’est que, dans un sens comme dans l’autre, la fin du compte à rebours approche…