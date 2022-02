Mbappé renverse Saint-Etienne et égale Ibrahimovic au 2e rang des meilleurs buteurs du PSG

Mbappe renverse St Etienne et égale Zlatan

Le Paris SG, porté par Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, a dominé Saint-Etienne samedi en Ligue 1 (3-1), creusant l’écart en tête du classement lors de la 26e journée. Les Parisiens, avec Danilo Pereira également buteur, comptent 16 points d’avance sur Nice et Marseille. Mbappé a égalé Zlatan Ibrahimovic au 2e rang des meilleurs buteurs du club, avec 156 unités.





Les supporters parisiens ont choisi la bonne soirée pour scander leur amour de Mbappé en lui confirmant sur une banderole que "de Bondy à Paris, (son) histoire s'écri(vai)t ici", au Parc des Princes.





En effet, le Francilien d'origine a livré samedi soir une prestation phénoménale, avec un doublé sur deux passes de Lionel Messi, et un centre magique de l'extérieur du pied pour Danilo Pereira, buteur lui aussi. De quoi faire oublier une entame de match ratée, dont l'ASSE avait profité grâce à Denis Bouanga.





Mbappé revient à hauteur de David

Avec 14 buts en L1 cette saison, Mbappé revient à hauteur du Lillois Jonathan David en haut du classement des buteurs, mais il égale surtout le total à Paris de Zlatan Ibrahimovic, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec 156 unités.





Si l'Uruguayen Edinson Cavani, 200 buts entre 2013 et 2020, reste encore loin - et risque de ne pas être dépassé si Mbappé quitte le club fin juin à la fin de son contrat -, l'international français affole les compteurs, après son but libérateur en Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0).





Le PSG domine désormais le championnat avec 16 points d'avance sur Nice et Marseille, avant le déplacement de l'OM à Troyes dimanche (17h05).