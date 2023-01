OM, Bayern Munich... Le PSG va vivre un mois de février dantesque

Depuis la reprise de la compétition, fin décembre, le PSG ronronne et affiche un niveau plutôt inquiétant. En conséquence, le champion de France n'a plus de marge en Championnat et ne compte que trois points d'avance sur son dauphin Lens et cinq sur l'OM, troisième.







Étant donné les échéances qui l'attendent durant le mois de février, le Paris-Saint-Germain n'aura pas le choix de montrer un autre visage puisque ce ne sont pas moins de cinq affiches qui sont programmées.





Après une entame « en douceur » contre Montpellier (le 1er) puis Toulouse (le 4 ou 5), les hommes de Christophe Galtier vont se déplacer à Marseille pour le premier affrontement du mois contre l'OM en huitièmes de finale de la Coupe de France (le 8).