Mbaye Leye hausse le ton contre ses joueurs pour la première fois: “On peut parler de stupidité”

Mbaye Leye coach de Standard

Après le 12 sur 12 des débuts de Mbaye Leye, le Standard est actuellement sur un bien moins glorieux 3 sur 15. La défaite à Zulte Waregem a montré que les Rouches avaient encore beaucoup à apprendre pour gagner en régularité. Pour la première fois, l’entraîneur liégeois, qui n’a pas apprécié les erreurs défensives de ses joueurs, a haussé le ton.





Renversé en trois minutes par Zulte Waregem dimanche, le club liégeois a manqué l’occasion de faire le gros coup du week-end en dépassant Anderlecht au classement. À la place, cette défaite contraint les Rouches à occuper le sixième rang avec un match en plus par rapport à Charleroi et OHL. Sur ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues, le Standard a systématiquement encaissé. Mbaye Leye était passablement agacé après la rencontre: “On encaisse trop de buts sur des transitions. Quand on marque deux buts, on ne peut pas perdre ce match.”





“On encaisse comme des enfants”





“De la manière dont on encaisse, on peut parler de naïveté et même de stupidité. On encaisse comme des enfants. Quand on joue contre une équipe qui a de très beaux tireurs de coup franc comme Zulte Waregem, un joueur expérimenté comme Mehdi Carcela ne doit pas essayer de dribbler devant sa surface. Sur le deuxième but qui part d’une touche, Noë Dussenne doit faire la faute car il n’est pas dans la surface. Et sur le troisième, l’attaquant adverse ne peut pas se retrouver seul et se jouer de quatre défenseurs”, a-t-il lancé au coup de sifflet final.