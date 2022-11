Mbemba ciblé par des supporters sud-coréens après la blessure de Son

Chancel Mbemba a blessé Heung-Min Son lors de la défaite de l'Olympique de Marseille contre Tottenham en Ligue des champions. Des supporters de la sélection sud-coréenne ont pris à partie le défenseur marseillais à cause du potentiel forfait de l'attaquant asiatique pour la Coupe du monde disputée au Qatar.



Sorti en titubant de la pelouse du Vélodrome mardi soir, Heung-Min Son a gardé de belles séquelles de son contact avec Chancel Mbemba lors du match de Ligue des champions entre l'OM et Tottenham. Victime d’un énorme KO après un duel aérien avec le défenseur marseillais, l'attaquant des Spurs va devoir se faire opéré pour une fracture autour de l'oeil gauche.





Une mauvaise nouvelle pour la star de la Corée du Sud à quelques semaines du début de la Coupe du monde disputée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Certains supporters sud-coréens ont même invectivé le central olympien sur les réseaux sociaux après la blessure de leur chouchou.